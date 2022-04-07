Детскую поликлинику в микрорайоне Турынино в Калуге откроют до конца года

В Калуге до конца 2022 года планируют открыть детскую поликлинику в микрорайоне Турынино. Об этом городской голова Дмитрий Денисов рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, до конца апреля специалисты должны завершить разработку проектно-сметной документации. После этого власти определят подрядчика на работы.

Завершить капремонт планируется до начала зимы. Затем будут проведены закупка и установка необходимого оборудования, пишет газета «Весть».

«При лучшем стечении обстоятельств и качественной работе подрядчика рассчитываем на долгожданное открытие детской поликлиники к концу этого года», — написал градоначальник.