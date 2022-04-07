Доля пользователей микрозаймов в России выросла на 20% за год

С марта 2021-го по март 2022 года рост пользовательской аудитории в сегменте микрозаймов составил 20%. Об этом говорится в сообщении финансового маркетплейса «Сравни.ру», которое поступило в редакцию «Известий» в четверг, 7 апреля.

Так, в марте переходы на сайты МФО увеличились на 45% год к году. Отмечается, что рост интереса к микрозаймам связан с сокращением предложения кредитных продуктов со стороны банков.

«Микрозаймы постепенно набирали популярность, особенно в последние пять-семь лет. С 2020 года регулирование по микрозаймам сильно ужесточилось — долг по займу не может превышать сумму самого займа более чем в 1,5 раза, а максимальная ставка не может быть выше 1% в день», — говорится в сообщении.

Очередной скачок популярности вызвала пандемия COVID-19, когда МФО быстрее перестроили свою деятельность и часть аудитории банков начала активнее пользоваться микрозаймами. Тренд продолжает усиливаться и в этом году, считают специалисты сервиса.

На российском рынке в сегменте микрозаймов есть два основных продукта: заем до зарплаты (Pay Day Loan или PDL) и заем со сроком более 30 дней и суммой свыше 30 тыс. рублей (installment или IL). Эксперты компании указали на сохранение тренда на оформление займов до зарплаты на срок до 15–20 дней со средней суммой около 10 тыс. рублей (PDL).

Основу пользовательской аудитории микрозаймов в России составляет 59% мужчин и 41% женщин в возрасте от 18 до 40 лет со средним доходом 45 тыс. рублей в месяц. Активнее в этом году микрозаймы берут в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Генеральный директор маркетплейса Сергей Леонидов рассказал, как можно пользоваться микрозаймом без сильных денежных потерь. По его словам, клиент должен определить комфортную сумму займа, которую он сможет вернуть. Во-вторых, ему нужно определить срок, за который он сможет вернуть эти средства.

Как рассказали «Известиям» в топ-10 микрофинансовых организаций 14 марта, спрос на займы со стороны физлиц с 24 февраля по 9 марта по сравнению с таким же периодом 2021 года вырос в полтора раза. Участники рынка видят причины роста в желании россиян купить необходимые товары до скачка цен, а также в ужесточении требований в банках. В кредитных организациях заявляли о снижении спроса на потребкредиты и ипотеку до 40%. Опрошенные эксперты отмечали, что повышение ключевой ставки Центробанка до 20% сделало для весомой части россиян новые заимствования недоступными.