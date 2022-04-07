Прямой эфир
Мир
В Кремле негативно оценили принятие в США программы ленд-лиза для Украины
Мир
В Париже на бутиках Chanel появилось изображение Гитлера
Общество
В Крыму осудили замглавы запрещенного крымско-татарского батальона
Мир
Бастрыкин провел в Донецке совещание на тему преступлений украинских силовиков
Общество
Путин приедет на прощание с Жириновским
Общество
Путин присвоил наименование «гвардейский» 121-му бомбардировочному авиаполку
Общество
СК заявил о причастности двух командиров «Азова» к покушению на пленных россиян
Интернет
В Госдуме намерены ужесточить контроль за личными данными россиян
Экономика
Торговые сети Х5 Group отменили большинство ограничений на продажу в одни руки
Мир
Нарышкин заявил о намерении США превратить Украину в подобие Афганистана
Мир
Россия вызвала в МИД посла Финляндии в Москве

Доля пользователей микрозаймов в России выросла на 20% за год

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С марта 2021-го по март 2022 года рост пользовательской аудитории в сегменте микрозаймов составил 20%. Об этом говорится в сообщении финансового маркетплейса «Сравни.ру», которое поступило в редакцию «Известий» в четверг, 7 апреля.

Хот-долг: спрос на займы в МФО вырос в 1,5 раза
Как долго сохранится интерес россиян к микрокредитам и какие тут риски

Так, в марте переходы на сайты МФО увеличились на 45% год к году. Отмечается, что рост интереса к микрозаймам связан с сокращением предложения кредитных продуктов со стороны банков.

«Микрозаймы постепенно набирали популярность, особенно в последние пять-семь лет. С 2020 года регулирование по микрозаймам сильно ужесточилось — долг по займу не может превышать сумму самого займа более чем в 1,5 раза, а максимальная ставка не может быть выше 1% в день», — говорится в сообщении.

Очередной скачок популярности вызвала пандемия COVID-19, когда МФО быстрее перестроили свою деятельность и часть аудитории банков начала активнее пользоваться микрозаймами. Тренд продолжает усиливаться и в этом году, считают специалисты сервиса.

На российском рынке в сегменте микрозаймов есть два основных продукта: заем до зарплаты (Pay Day Loan или PDL) и заем со сроком более 30 дней и суммой свыше 30 тыс. рублей (installment или IL). Эксперты компании указали на сохранение тренда на оформление займов до зарплаты на срок до 15–20 дней со средней суммой около 10 тыс. рублей (PDL).

Основу пользовательской аудитории микрозаймов в России составляет 59% мужчин и 41% женщин в возрасте от 18 до 40 лет со средним доходом 45 тыс. рублей в месяц. Активнее в этом году микрозаймы берут в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Генеральный директор маркетплейса Сергей Леонидов рассказал, как можно пользоваться микрозаймом без сильных денежных потерь. По его словам, клиент должен определить комфортную сумму займа, которую он сможет вернуть. Во-вторых, ему нужно определить срок, за который он сможет вернуть эти средства.

Как рассказали «Известиям» в топ-10 микрофинансовых организаций 14 марта, спрос на займы со стороны физлиц с 24 февраля по 9 марта по сравнению с таким же периодом 2021 года вырос в полтора раза. Участники рынка видят причины роста в желании россиян купить необходимые товары до скачка цен, а также в ужесточении требований в банках. В кредитных организациях заявляли о снижении спроса на потребкредиты и ипотеку до 40%. Опрошенные эксперты отмечали, что повышение ключевой ставки Центробанка до 20% сделало для весомой части россиян новые заимствования недоступными.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022