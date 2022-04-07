Сквер с фуд-кортами и сухим фонтаном появится в Краснозаводске

В подмосковном Краснозаводске благоустроят сквер перед центральной площадью до конца 2022 года. Там создадут событийную площадь и зону тихого отдыха с фонтаном. Центральную площадь замостят тротуарной плиткой и в ней установят малые архитектурные формы.

На аллее Бокова разместят сухой фонтан с качелями под навесами и летнюю библиотеку. Рядом оборудуют зону фуд-корта с павильонами быстрого питания.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» уточняет, что общая площадь благоустройства составит порядка 1,5 га. По всей территории сквера появятся уличное освещение, а также камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности жителей в вечернее время.

В конце марта в Московской области запустили интерактивную карту объектов благоустройства 2022 года. Онлайн-карта опубликована на портале «Добродел». Также ее можно найти на сайте министерства благоустройства Подмосковья. В текущем году планируется преобразить более 60 парков, скверов и общественных пространств.