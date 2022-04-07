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Союз потребителей РФ нашел схему по возврату денег с Asos и Airbnb

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Союз потребителей России предложил британскому интернет-магазину Asos способ вернуть деньги россиянам, которые ранее оплатили одежду и обувь, но так и не получили их от продавца. Об этом сказано в письме Союза от 5 апреля, с которым ознакомились «Известия».

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Поскольку использовать чарджбек через системы Visa и Mastercard не получится, средства можно перевести межбанковским переводом по реквизитам, указали общественники. В обращении отмечено: организация получила жалобы от чуть более 100 потребителей, которые сделали на сайте иностранной компании более 200 заказов на общую сумму в почти 1,4 млн рублей.

Интернет-магазин Asos был в числе первых иностранных компаний, в начале марта объявивших о прекращении доставки товаров в РФ: все логистические цепочки начали рушится после введения санкций против России и дальнейших контрсанкций. Практически в это же время платежные системы Visa и Mastercard отказались от работы с отечественными банками вне России. В итоге деньги наших граждан за уже заказанный товар так и остались за рубежом.

Как сообщили в Союзе, потребители уже обратились в интернет-магазин с просьбой вернуть средства. Люди указали полные банковские реквизиты для международных переводов. Заявления составлены на русском и английских языках и направлены в интернет-магазин Asos, указано в письме Союза потребителей.

Аналогичную схему возврата средств Союз потребителей намерен предложить американскому сервису сдачи жилья в аренду Airbnb.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Финансов статус: найдена схема по возврату средств россиян с Asos и Airbnb»

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