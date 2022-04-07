Армения и Азербайджан договорились о делимитации границы

В Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Европейского Совета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Стороны договорились о том, что до конца апреля будет создана двусторонняя комиссия по делимитации армяно-азербайджанской границы, уполномоченная также обеспечивать безопасность и стабильность вдоль границы, передает телеканал «Известия».

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