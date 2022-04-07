Уход западных компаний подстегнул рост товарооборота РФ и Турции

Активность турецких компаний в России на фоне ухода западных игроков с рынка заметно выросла — за март товарооборот РФ и Турции увеличился минимум на 30%. Об этом в интервью «Известиям» заявил генеральный директор Российско-турецкого делового совета при ТПП РФ Алексей Егармин.

«Я могу сказать, что минимум на 30% точно есть увеличение товарооборота за то время, когда предприниматели обеих стран поняли, что бизнес можно перестроить, чтобы компенсировать какие-то возникшие проблемы, некоторые вещи из стран Запада — сырье, товары, оборудование — заместить турецкими производителями», — сказал директор совета.

Егармин пояснил, что повышенный интерес турецких компаний объясняется просто: когда кто-то уходит, остается свободное место на рынке, которое кто-то хочет занять. Компании в Турции поняли, что рынок меняется и «‎предлагают свои решения в надежде попасть на рынок России, потому что он действительно большой», добавил он‎.

Россию уже покинули свыше 200 иностранных компаний, включая Nike, Adidas, Zara, IKEA, Apple и др.

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