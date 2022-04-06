Образовательно-производственный центр откроют в Якутии за 100 млн рублей

В Якутии появится образовательно-производственный центр, работающий по направлению «Сельское хозяйство». Обладателем гранта в 100 млн рублей федерального проекта «Профессионалитет» стал Якутский сельскохозяйственный техникум. Проект реализует Институт развития профессионального образования при поддержке Минпросвещения РФ.

Центр создадут, интегрируя образовательные организации и организации реального сектора экономики. Опорными пунктами сделают «Якутскую птицефабрику» и СХПК «Хачыкаат».

Предприятия предоставят базу для практических занятий и трудоустроят выпускников. Так, с «Якутской птицефабрикой» заключили соглашение о дуальном образовании по подготовке профессии птицевода — ее получат обучающиеся по специальности «Зоотехника», пишет ИА YakutiaMedia.