Петербург и Париж сохранят обмен студентами-художниками

Парижская академия художеств École des Beaux-Arts сохранит на следующий год обмен студентами с Санкт-Петербургской академией художеств. Об этом «Известиям» рассказал российский ректор Семен Михайловский.

«Парижская академия художеств École des Beaux-Arts, может быть, самое престижное европейское учебное заведение в художественной сфере, подтвердила обмен студентами. Мы вообще ценим сотрудничество творческих вузов, для ребят это фантастическая возможность», — подчеркнул он в беседе с «Известиями».

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