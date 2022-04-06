Эксперт рассказал о возможностях по замещению импортной рыбы

В настоящее время активно ведется работа по восстановлению российского рыболовецкого флота, так как ориентироваться на импорт рыбы сейчас нецелесообразно в связи с высокой турбулентностью в сфере поставок продукции. Об этом заявил «Известиям» первый заместитель директора Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) Байсолт Хамзатов в среду, 6 апреля.

Накануне РБК со ссылкой исследование Ассоциации добытчиков минтая сообщал, что импорт рыбы в 2022 году сократится на 28–35% по сравнению с прошлым годом. Аналитики отмечали, что в 2021 году Россия завезла из других стран 579 тыс. т рыбной продукции на $2,1 млрд. По итогам текущего года, согласно прогнозу, поставки снизятся до 385 тыс. т, составив $1,5 млрд. Среди основных позиций рыбного импорта глава ассоциации Алексей Буглак перечислил атлантический лосось и форель, а также мороженые креветки, скумбрию и мороженую сельдь. Он отмечал, что трудно заменить будет поставки охлажденного атлантического лосося, мороженого тунца, а также некоторых видов мороженой рыбы.



По словам Хамзатова, Россия должна обеспечивать рыбой свой внутренний рынок и добывать столько, сколько необходимо ему. В короткие сроки РФ сможет обеспечить себя почти всей линейкой рыбной продукции, а также морепродуктов — благо, с начала 2000-х проведена огромная работа в этой сфере, добавил он. Всё, что делалось в плановом режиме, сейчас придется завершать в сжатые сроки, указал специалист.

Он привел в пример советские времена, когда Калининградский флот выходил на промысел в Атлантику, а СССР, имея рыболовецкий флот, обеспечивал себя рыбой сам.

«Сейчас активно развивается добыча и переработка дальневосточного лосося. Помимо рыболовецкого флота, ведется деятельность по восстановлению судов, которые имеют возможности перерабатывать продукцию в открытом море», — сказал эксперт.

По словам Хамзатова, в связи со сложившейся ситуацией нужно понимать, что страны, вводящие некие ограничения на поставку рыбной продукции на российский рынок, не будут применять ограничения в ущерб себе.

«Уверяю, страны развитого капитализма, не задумываясь, идут на нарушение всяких договоренностей и правил, если чувствуют выгоду и никогда не гнушаются чужим. У нас нет другого выбора, как игнорировать различные организации, объединяющие страны, занимающиеся уловом рыбы в океанических просторах. Мы должны обеспечивать внутренний рынок и добывать нужно столько, сколько необходимо внутреннему рынку», — рассказал эксперт.

24 марта в Росрыболовстве заявили «Известиям», что внимательно отслеживают ситуацию на внутреннем рынке по обеспечению потребителей доступной рыбной продукцией и выступает за стабилизацию цен. Там отметили, что в качестве оптимального варианта для стабилизации ведомство видит механизм саморегулирования и диалога между добытчиками, производителями продукции и торговыми сетями без применения административных рычагов.