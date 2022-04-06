Церемония вручения премии «Шансон года – 2022» пройдет 16 апреля

16 апреля 2022 года в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественная церемония вручения премии «Шансон года – 2022».

«Радио Шансон» традиционно подведет музыкальные итоги за год и представит песни, которые по результатам народного голосования занимали лидирующие строки в хит-параде радиостанции «Шансон года».

В этот вечер исполнят свои хиты и получат в награду легендарный «Золотой гитарный гриф» яркие представители жанра шансона по-русски.

Михаил Шуфутинский: «Премия «Шансон года» — это большое культурное событие в жизни нашей страны. Замечательный праздник хорошей, человеческой, всеми нами любимой песни».

Стас Михайлов: «Шансон года» для артиста — это отправная точка. Если у меня в руках награда от слушателей и радио, с которого всё началось, это итог всего, что я сделал за год. Получить эту награду тяжело, но в этом вся ее ценность!».

Приходите насладиться уникальным стилем и встретиться с любимыми артистами, которые поют искренние песни.