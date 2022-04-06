Охранное обязательство утвердили для старинной усадьбы в Мценске

Охранное обязательство утвердили в отношении дома усадьбы Шеншиных в Мценске (Орловская область). На территории запретили строительство капитальных объектов.

Здание признано объектом культурного наследия регионального значения. Дом на улице Ленина был построен в конце XVIII — начале XIX века. Охранное обязательство подразумевает ряд требований к осуществлению деятельности в границах объекта, пишет InfoOrel.ru.

В частности, на территории усадьбы запрещено возведение объектов капитального строительства, а также увеличение объемно-пространственных характеристик существующих построек. Кроме того, ограничено проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ.

На территории памятника разрешено ведение хозяйственной деятельности, которая не противоречит требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия. Собственники дома должны нести расходы на поддержание дома в нормальном техническом, санитарном и противопожарном состоянии.