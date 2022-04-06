Мальчик в Башкирии не смог дойти до школы из-за увязших в грязи сапог

В Башкирии в селе Ново-Иглино Иглинского района первоклассник на пути к остановке застрял в грязи и не смог вытащить сапоги. Причина — плохое состояние дороги. Об этом на странице главы республики написала мать мальчика. Она уточнила, что такая ситуация сложилась на улице Левитана.

По словам женщины, ее младший ребенок болеет, а из-за размытых дорог скорая помощь, скорее всего, до ее дома не доедет. Сами жители села также не могут «никуда выехать или дойти», приводит слова жительницы села ИА «МедиаКорСеть».

На жалобу уже отреагировали в районной администрации. Там признали, что дорог в районе, нуждающихся в ремонте, действительно много.

Так, на участке дороги по улице Левитана в Ново-Иглино, где произошел инцидент со школьником, планируется сделать ремонт по программе «Комплексное развитие сельских территорий Башкирии». Работы пройдут в 2023 году. Также в администрации пообещали грейдировать дорогу после того, как она «подсохнет».

Ранее сообщалось, что в Башкирии в мае 2022 года планируют начать ремонт дороги к Павловскому водохранилищу. Работы пройдут на двух участках дороги Благовещенск–Павловка. Их общая протяженность составит около 5 км.