«Группа ГАЗ» показала пассажирский транспорт нового поколения

«Группа ГАЗ» представила автобусы и коммунальную технику нового поколения. Как сообщает пресс-служба компании, образцы новых моделей были продемонстрированы в рамках встречи мэра Москвы Сергея Собянина с руководителями предприятий транспортного машиностроения.

Мероприятие прошло 5 апреля в электродепо «Солнцево».

Была показана перспективная линейка автобусов вместимостью от 22 до 85 пассажиров. Среди моделей — низкопольные автобусы, обеспечивающие повышенный уровень комфорта и удобство входа-выхода для всех категорий пассажиров. Это автобус малого класса «Валдай City», среднего класса CITYMAX 9 и электробус большого класса E-CITYMAX 12.

Автобусы отличаются низким уровнем пола, широкими накопительными площадками и удобными проходами между рядами сидений, гибкой планировкой салона и отличной маневренностью. В автобусах есть специально оборудованные места для инвалидной коляски, система «книлинг» (наклон автобуса в сторону дверей на остановке), электрическая аппарель, кнопки связи с водителем.

Экспозиция компании включала также модель «ГАЗель City», которая серийно выпускается на Горьковском автозаводе. В микроавтобусе обеспечен комфорт на уровне автобусов большого класса: низкий уровень пола, просторная накопительная площадка, пневматическая система понижения высоты пола на остановках.

Также «Группа ГАЗ» впервые показала новую разработку Горьковского автозавода — семиместный микроавтобус «Соболь NN».

Кроме того, автозавод ГАЗ продемонстрировал коммунальную и дорожную технику — мусоровоз и эвакуатор на базе городского грузовика «Валдай NEXT». Благодаря компактной бескапотной конструкции и небольшим габаритам машины могут свободно маневрировать в условиях города.

«Cоздание широкого модельного ряда отечественной техники нового поколения стало возможным благодаря инвестициям промышленника Олега Дерипаски в собственные инженерные кадры, которые стали основой для развития компании много лет назад», — отметили в компании. В 2007 году в составе «Группе ГАЗ» был создан Объединенный инженерный центр, который ведет полный цикл работ по созданию автомобилей.