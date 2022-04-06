Прямой эфир
Мир
Захарова осудила главу минкульта Польши за призыв отменить русскую культуру
Экономика
Курс доллара на Мосбирже впервые с 23 февраля опустился до 80 рублей
Мир
Песков предостерег от развертывания в Польше американских ракет
Мир
В Минобороны сообщили о применении пыток к российским военным на Украине
Мир
В Совфеде прокомментировали вынесение на голосование членства России в СПЧ ООН
Мир
Песков указал на закрытие окна для дипломатических отношений с Францией
Мир
Захарова назвала сокращение числа дипломатов РФ в Словении безответственным
Мир
В Минобороны России сообщили о единой системе биолабораторий США по всему миру
Мир
Посол назвал высылку сотрудников дипмиссии РФ из Эстонии недружественным шагом
Общество
В Финансовом университете сочли неоправданной идею десятидневных каникул в мае
Общество
Песков заявил о невозможности взлома видеосистемы Кремля хакерами Anonymous

«Группа ГАЗ» показала пассажирский транспорт нового поколения

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Группа ГАЗ» представила автобусы и коммунальную технику нового поколения. Как сообщает пресс-служба компании, образцы новых моделей были продемонстрированы в рамках встречи мэра Москвы Сергея Собянина с руководителями предприятий транспортного машиностроения.

Мероприятие прошло 5 апреля в электродепо «Солнцево».

Была показана перспективная линейка автобусов вместимостью от 22 до 85 пассажиров. Среди моделей — низкопольные автобусы, обеспечивающие повышенный уровень комфорта и удобство входа-выхода для всех категорий пассажиров. Это автобус малого класса «Валдай City», среднего класса CITYMAX 9 и электробус большого класса E-CITYMAX 12.

Автобусы отличаются низким уровнем пола, широкими накопительными площадками и удобными проходами между рядами сидений, гибкой планировкой салона и отличной маневренностью. В автобусах есть специально оборудованные места для инвалидной коляски, система «книлинг» (наклон автобуса в сторону дверей на остановке), электрическая аппарель, кнопки связи с водителем.

Экспозиция компании включала также модель «ГАЗель City», которая серийно выпускается на Горьковском автозаводе. В микроавтобусе обеспечен комфорт на уровне автобусов большого класса: низкий уровень пола, просторная накопительная площадка, пневматическая система понижения высоты пола на остановках.

Также «Группа ГАЗ» впервые показала новую разработку Горьковского автозавода — семиместный микроавтобус «Соболь NN».

Кроме того, автозавод ГАЗ продемонстрировал коммунальную и дорожную технику — мусоровоз и эвакуатор на базе городского грузовика «Валдай NEXT». Благодаря компактной бескапотной конструкции и небольшим габаритам машины могут свободно маневрировать в условиях города.

«Cоздание широкого модельного ряда отечественной техники нового поколения стало возможным благодаря инвестициям промышленника Олега Дерипаски в собственные инженерные кадры, которые стали основой для развития компании много лет назад», — отметили в компании. В 2007 году в составе «Группе ГАЗ» был создан Объединенный инженерный центр, который ведет полный цикл работ по созданию автомобилей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022