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С 15 по 20 апреля пройдет фестиваль фильмов «Святая Анна»

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29 Открытый фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» состоится в этом году с 15 по 20 апреля в Москве. В фестивале примут участие 20 киношкол. Фильмы будут конкурировать в рамках 13 номинаций. Конкурсная программа включает в себя 118 студенческих и дебютных короткометражных фильмов, из которых 80 ­­игровых, 18 документальных и 19 анимационных. Больше половины, а именно 66 картин, будут показаны впервые.

В 2022 году председателем жюри станет режиссер Андрей Зайцев —лауреат ММКФ, «Золотого Орла», «Кинотавра», Краковского и Таллинского МКФ, зарекомендовавший себя поэт от документалистики до эпически-исторической темы на экране. В состав жюри вошли:

  • Иван С. Твердовский, режиссер документального кино
  • Илья Демин, оператор
  • Анна Котова-Дерябина, актриса
  • Станислав Дединский, историк кино, главный редактор журнала «Искусство кино»
  • Игорь Толстунов, продюсер

Конкурсная программа будет показана в кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи, в кинотеатре «Иллюзион» и в центре документального кино (ЦДК). Также площадками фестиваля «Святая Анна» станут культурный центр «ЗИЛ», центр развития благотворительности и социальной активности в Москве «Благосфера» и Московская школа кино.

Фестиваль откроется 15 апреля в 16:00 в культурном центре «ЗИЛ» мастер-классом Жоры Крыжовникова — кинорежиссера, лауреата фестиваля «Святая Анна», отмеченного дипломом за короткометражный фильм «Счастливая покупка» в 2011 году и специальным призом жюри кинофестиваля «Святая Анна» за короткометражную картину «Проклятие» в 2012 году.

Победители фестиваля этого года будут награждены премиальными сертификатами от постоянных партнеров «Святой Анны».

В этом году фестиваль «Святая Анна» даст возможность молодым кинематографистам принять участие в благотворительной акции.

18 апреля с 14:00 до 15:30 и 19 апреля с 15:30 до 17:00 в центре развития благотворительности и социальной активности в Москве «Благосфера» пройдут кинопоказы специальной программы фильмов «Святая Анна. Внеклассное» для воспитанников детских домов, интернатов, специализированных учреждений, а также для детей с особенностями развития и для детей из многодетных семей.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России и Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

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