Пожароопасный сезон начнется в Вологодской области 25 апреля

Правительство Вологодской области определило дату начала пожароопасного сезона. Специальная комиссия оценивает готовность техники, оборудования и личного состава пожарно-химических станций.

Согласно постановлению, утвержденному в правительстве, пожароопасный сезон начнется 25 апреля. По словам начальника департамента лесного комплекса Романа Маркова, основной задачей является недопущение природных возгорания, а также оперативная нейтрализация очагов горения в случае их появления. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Специалисты департамента оценивают готовность региона к пожароопасному периоду. Кроме того, правительство Вологодчины приняло постановление о мерах по обеспечению охраны лесов и месторождений торфа от пожаров. Документ координирует действия в осуществлении противопожарных мероприятий и профилактической работы.

Общая площадь лесного фонда Вологодской области превышает 11 млн га.

В Калужской области пожароопасный сезон объявили с 1 апреля. В регионе создан резерв необходимого оборудования, снаряжения и горюче-смазочных материалов.