Столица Аляски не будет приостанавливать побратимство с Владивостоком

Столица Аляски, город Джуно, отказалась приостанавливать побратимство с Владивостоком. Против резолюции — четыре голоса из пяти возможных, передает телеканал «Известия». Разорвать отношения с российскими городами-побратимами призывал губернатор Аляски Майк Данливи. В Ассамблее пояснили, что вмешательство в геополитические дела — плохая практика для Аляски.

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