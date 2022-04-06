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Пентагон указал на необходимость убедить Индию уменьшить закупки техники у РФ

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США продолжат добиваться от Индии снижения закупок российской военной техники и оборудования. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил в палате представителей американского конгресса.

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«Мы продолжаем работать с ними [Индией], чтобы гарантировать, что они понимают, что это не в <…> их интересах — продолжать инвестировать в российскую [военную] технику», — цитирует министра обороны NDTV.

По его словам, требования Вашингтона заключаются в том, чтобы Нью-Дели инвестировал больше в те типы вооружений, которые сделают США и Индию «по-прежнему совместимыми».

Таким образом Остин ответил на вопрос конгрессмена-республиканца Джо Уилсона (штат Южная Каролина), подвергшего критике независимую позицию Индии в отношении российской спецоперации по защите Донбасса.

Как отметил 19 марта обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби, на фоне противостояния Запада и Москвы Индия стремится сохранить долгосрочные отношения с Россией. Журналист напомнил, что официальная дружба Индии и СССР началась еще в 1971 году, когда обе страны заключили договор о мире, дружбе и сотрудничестве. Сейчас Россия поставляет для индийской армии большое количество вооружения и начиная с 2010 года владеет там двумя третями доли оружейного рынка, подчеркнул он.

Накануне посол России в Индии Денис Алипов рассказал, что ситуация вокруг Украины не повлияет на сотрудничество с Индией в военно-техническом плане, поставки зенитных ракетных комплексов С-400 в страну идут по ранее запланированному графику.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова строить свое сотрудничество с другими, готовыми к этому странами, на основе взаимоуважения. Он также отметил, что такие мировые державы, как Китай, Индия, Бразилия и Мексика, никогда не станут «плясать под дудку» США.

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