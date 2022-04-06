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Участники Международного конкурса «Саянский марш-2022» прибыли в Абакан

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Участники международного конкурса «Саянский марш», который пройдет в Хакасии, прибыли в Абакан. об этом стало известно в среду, 6 апреля.

В мероприятии примут участие военнослужащие из Китая, Абхазии, Ирана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Южной Осетии. Российская сторона организовала им торжественный прием.

В аэропорту Абакана прозвучали гимны России и стран-конкурсантов. Кроме того, в знак гостеприимства и сотрудничества девушки в национальных этнических костюмах угостили представителей команд традиционным хакасским напитком айраном.

Соревнования пройдут на базе учебного центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае. Там всем участникам предстоит пройти медосмотр, а после для них проведут инструкторские занятия по порядку прохождения этапов конкурса. Только после этого начнутся тренировки.

Праздничная церемония открытия конкурса «Саянский марш-2022» состоится 11 апреля.

Ранее, 20 февраля, отряды боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов России, совместно с противолодочными самолетами морской авиации Ил-38, провели учение в акватории Средиземного моря. Основными задачами в ходе учения стали «поиск и непрерывное слежение за подводной лодкой условного противника, обмен данными о маневрировании цели, а также отработка применения авиационных средств поражения.

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