Жители станицы на Ставрополье задержали «черных лесорубов»

В Ставропольском крае жители станицы Суворовская застали за вырубкой деревьев неизвестных людей. Об этом NewsTracker сообщил атаман станицы Виктор Чукарин.

Инцидент произошел в понедельник, 4 апреля, на берегу реки Кума, недалеко от спиртового завода. По оценке атамана, вырублено около 200 деревьев.

Прибывшие на место казаки вызвали наряд полиции, который задокументировал нарушение и изъял древесину.

В УМВД России по региону информацию о вырубке подтвердили. По обращению местных жителей организована проверка.

Как отмечает NewsTracker, месяц назад из станицы Суворовской уже поступали жалобы на незаконную вырубку деревьев. «Черные лесорубы» действуют как на территории станицы, так и на прилегающей к ней местности.