ФАС выявила виновного в искусственном дефиците сахара в Омской области

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Омской области в ходе проверок установила, что ООО «Триумф Плаза» намеренно изъяло из обращения сахар для поддержания искусственного ажиотажного спроса. Об этом во вторник, 5 апреля, говорится на сайте регионального управления ведомства.

В сообщении сказано, что УФАС провело проверки крупнейших поставщиков сахара и региональных торговых сетей в связи с большим количеством обращений жителей региона на нехватку этого продукта.

«В результате был выявлен факт недобросовестного поведения одного из участников розничного рынка сахара — ООО «Триумф Плаза», — приводит RT сообщение ведомства.

Предприятие не занимает лидирующее положение на рынке, поэтому ФАС передала материалы дела в органы прокуратуры для принятия мер реагирования.

С просьбой к УФАС взять на особый контроль ситуацию с ростом цен на продукты, в первую очередь на сахар-песок, обращался губернатор Омской области Александр Бурков. Он отмечал, что повышение стоимости сахара ничем не обосновано, так как он производится в России.

30 марта сообщалось, что ФАС проводит проверки крупнейших дистрибуторов сахара из-за роста цен, а также сокращения предложения в торговых сетях. Речь шла о ООО «Скайфуд», ООО «ТД «Невская бакалея», ООО «Дары полей», ООО «Пангея», ООО «Сударушка», уточняет НСН.

За день до этого ФАС возбудила дело против крупнейшей компании по производству сахара «Продимекс». Как отмечает телеканал «Звезда», в ходе внеплановых антикартельных проверок в компании были выявлены нарушения антимонопольного законодательства.

До этого, 25 марта, краснодарское управление ФАС России выявило в действиях сахарных заводов ООО «Павловский сахарный завод» и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» признаки картельного сговора и возбудило против них антимонопольное дело.

5 апреля стало известно о снижении онлайн-спроса на сахар в РФ. Согласно данным исследования платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments (входит в группу Cloud), с 15 по 31 марта спрос на сахар снизился на 34% по сравнению с первой половиной месяца. Аналитики объяснили снижение продаж насыщением спроса, отмечает телеканал «360».