Скорый поезд будет ходить из Самары в Адлер

С 7 апреля из Самарской области к Черному морю будет ходить еще один скорый поезд. Дополнительный состав запустят из-за повышения сезонного спроса на южное направление.

Поезд будет отправляться из Самары до Адлера через один день. В его составе курсируют вагоны СВ, купе и плацкарт. Стоимость проезда начинается с 3108 рублей, пишет НИА «Самара».

С 7 апреля из Самары до Рождествено запустят рейсы. Они будут следовать по летнему расписанию. В дальнейшем будут появляться и новые рейсы.

4 апреля сообщалось, что Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами, отменяя введенные ранее ограничения по COVID-19. Так, авиасообщение возобновляется в том числе с Аргентиной, Индией, Китаем, ЮАР и другими дружественными государствами.