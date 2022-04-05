Двухлетний ребенок упал с четвертого этажа в Тамбове

В Тамбове двухлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Инцидент произошел на Мичуринской улице днем 2 апреля.

Вечером того же дня мальчик скончался в больнице от полученных во время падения повреждений, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру» со ссылкой на пресс-службу регионального СКР.

Уже установлено, что ребенок находился дома под присмотром мамы. Она вышла из комнаты на несколько минут, оставив сына одного. Вернувшись в комнату, женщина обнаружила, что окно открыто, а москитной сетки нет. Мальчик лежал без сознания под окнами на бетонной дорожке.

Следователи выясняют обстоятельства и причины случившегося. Известно, что семья на учете в органах профилактики не состояла.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок серьезно пострадал при падении с высоты пятого этажа в Нижнем Новгороде. По данным правоохранительных органов, мать уложила двоих детей спать и ушла в банк. Пока женщина отсутствовала, старший ребенок вышел на балкон и выпал из окна.