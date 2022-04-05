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В КНДР оценили возможность применения ядерного оружия в отношении Южной Кореи

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В КНДР допустили возможность применения ядерного оружия. Заявление сделала замдиректора департамента ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. Она отметила, что удар будет нанесен, если Южная Корея выберет военную конфронтацию, передает телеканал «Известия. При этом Пхеньян не будет применять ядерное оружие первым. Ответ может последовать только на враждебные действия Сеула.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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