Глава Ингушетии обсудил текущую повестку с гендиректором ПАО «Россети»

В Москве прошла рабочая встреча главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова и гендиректора ПАО «Россети» Андрея Рюмина. В ходе совещания были обсуждены вопросы развития и повышения надежности электросетевого комплекса региона. Об этом сообщила пресс-служба компании «Россети».

Одной из основных тем встречи стала реализация программы повышения надежности электроснабжения потребителей Ингушетии до 2025 года. Мероприятия по ее осуществлению учитывают итоги проведенного ранее анализа сетей и включают в себя техническое перевооружение и реконструкцию 18 линий электропередачи напряжением 35 кВ и 110 кВ суммарной протяженностью более 270 км. Также в регионе продолжает успешно исполняться программа снижения энергопотерь.

Кроме того, во время совещания обсуждались меры по обеспечению надежного электроснабжения культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия возрождения Ингушетии. Так, группа «Россети» реконструирует три линии электропередачи в Сунженском районе, где запланировано главное празднование юбилея.

«В регионе идет интенсивное строительство промышленных и социальных объектов, многоквартирного жилья, разрастается частный сектор, и всё это требует обновления и расширения энергетической инфраструктуры. И в решении этих вопросов нам необходимы помощь и содействие «Россети». Мы на нее очень рассчитываем», — сказал в ходе встречи Махмуд-Али Калиматов.

«В последние годы в Ингушетии активно развивается туризм, создаются новые промышленные предприятия, реализуются сельскохозяйственные проекты. Мы видим, какое внимание уделяется социальной повестке: строительству жилья, детских садов и школ. Всё это требует наличия доступной и надежной энергетической инфраструктуры. Группа «Россети» ведет системную работу, которая способствует решению социально-экономических задач региона», — отметил Андрей Рюмин.

Ранее сообщалось, что «Россети» ведут работы по подключению внешнего электроснабжения золоторудного месторождения Ведуга в Красноярском крае. Общая стоимость работ составит 216 млн рублей.