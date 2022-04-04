Пыльные бури начались в Ставропольском крае

Пыльные бури образовались в Ставропольском крае 4 апреля. Водителей просят отложить поездки в районы, где ожидаются неблагоприятные погодные условия.

По данным Госавтоинспекции, бури наблюдаются в Буденновском, Изобильненском и Новоселицком округах. Жители Александровского округа отмечают, что местами видимость упала до 10–15 м. Об этом пишет NewsTracker. Кроме того, пыльная буря в Труновском районе затруднила движение по дороге из Ростова-на-Дону в Ставрополь.

Согласно прогнозам, до конца дня бури возможны в Новоалександровском, Кочубеевском, Шпаковском и Красногвардейском округах. Водителей просят не совершать поездки в данных направлениях. При попадании в пыльную бурю водителям следует снизить скорость и включить аварийные сигналы.

Пыльные бури уже наблюдались в Ставрополье в начале марта. Тогда движение было парализовано в Левокумском и Новоселицком районах.