Французский президент Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций против РФ, отметив, что они могут касаться ограничения поставок нефти и угля. По словам французского лидера, в ближайшие дни ожидаются консультации на европейском уровне. Любопытно, о чем, собственно, будут говорить лидеры стран Старого Света, если по сути самосанкции в отношении этих ресурсов уже введены. Вот уже больше месяца подавляющее большинство европейских компаний перестали закупать российскую нефть.

В начале марта банки начали отказываться давать аккредитивы на поставки российской нефти (то есть банковские документы от имени покупателя, которые являются гарантией оплаты продавцу), а судовладельцы попросту перестали ее перевозить. Количество судов, перевозивших черное золото из российских портов, сократилось в четыре раза.

Британская BP не будет заключать новые сделки с отечественными компаниями на погрузку в российских портах. За исключением случаев, когда это «необходимо для обеспечения безопасности поставок», как объяснили это представители британской власти. Приостановила закупки итальянская Eni, Equinor прекратила торговлю российской нефтью, поскольку сворачивает свою деятельность в стране. Этому же примеру последовали португальская Galp Energia, финская Neste, польский PKN Orlen, шведская Preem, испанская Repsol, голландская Shell и французская TotalEnergies. Список можно продолжать и дальше.

Именно поэтому сегодня российская нефть предлагается на рынке с большим дисконтом — около $30 за баррель. Сейчас Россия по-прежнему входит в тройку лидеров по добыче нефти вместе с Саудовской Аравией и США, отправляя на экспорт около 7,5 млн баррелей и других энергоносителей в день. 53% всех поставок нефти из России приходится на Европу, на Азию — 39%.

Однако карта поставок существенно меняется. Индийские закупки российской нефти в марте достигли половины объема за 2021 год. Дели резко нарастил закупки российской нефти. С начала марта в Индию было отправлено пять партий объемом около 6 млн баррелей, что составляет примерно половину объема поставок по итогам 2021 года.

По ожиданиям экспертов, поставки нефти марки Urals Китаю и Индии в перспективе будут увеличиваться. Одна из главных причин, как уже было сказано, — значительные скидки на нее относительно цены на Brent.

Однако введение санкций в отношении российской нефти незамеченным не пройдет. Отечественное черное золото по-прежнему поступает в Европу. В частности, речь идет о ряде НПЗ в Германии, Литве, Греции, Голландии, список также можно продолжать.

Экономика этих стран в наибольшей степени зависит от российской нефти. Безусловно, ее можно будет заменить поставками с Ближнего Востока, прежде всего из Саудовской Аравии.

Однако пока страны-члены нефтяного картеля не спешат спасать Европу. Участники соглашения ОПЕК+ очень осторожно подходят к наращиванию добычи. Страны этого альянса реагируют на изменение реального баланса спроса и предложения и пока они не спешат увеличивать добычу и выбрасывать на рынок дополнительные объемы нефти. Безусловно, стоит вспомнить обещания американского президента Джо Байдена, который объявил о намерении выводить из стратегического резерва 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода. Кроме того, по его словам, 30 стран-участниц Международного энергетического агентства согласились высвободить на рынок дополнительно десятки миллионов баррелей нефти.

Во-первых, хотелось бы посмотреть на то, что высвободят такие «гиганты» нефтегазового рынка, как Швейцария или Люксембург, а во-вторых, мировое потребление составляет порядка 100 млн баррелей в сутки. Кроме того, в моменте высвобождение больших объемов не произойдет, а те же немецкие заводы заточены на нефть, которая поставляется по трубопроводу «Дружба». Поэтому остановка закупки российской нефти приведет к энергетической катастрофе, не говоря уже о том, что стоимость сырья опять начнет бить исторические рекорды.

Что же касается угля, здесь картина в части закупок примерно такая же. С конца февраля отгрузки в сторону Западной Европы прекратились. И это несмотря на то, что в январе, к примеру, импорт российского сырья Германией вырос почти на 200%.

Ранее на Европу приходилось всего порядка 20% экспортных поставок, а у некоторых компаний эта доля находилась на уровне 10%. Основным рынком сбыта российских угольщиков был Азиатско-Тихоокеанский регион. В 2021 году Россия экспортировала 227 млн т угля, из которых только 50 млн т было продано в ЕС, а 129 млн т — в Азию, в том числе 53 млн т в Китай. Все те санкции, которые были введены в отношении российских бизнесменов, уже по сути организовали угольное эмбарго.

По информации источников в отрасли, сегодня в общем экспортном портфеле поставки российского угля сократились почти на 20%. Однако стоит напомнить, что с начала года цены на энергетический уголь в мире выросли более чем втрое, превысив $400 за тонну. Для российских экспортеров, которые комфортно себя чувствовали и при цене в $90–100 за тонну, положительный эффект дополнительно усиливается ослаблением рубля.

Поэтому, хотя Европа перестала закупать российский уголь, российские компании пока продолжают вести свой бизнес, экспортируя сырье в АТР. Кроме того, та же Индия, которой пророчат серьезны экономический рост, может стать альтернативой европейскому рынку. Тем более, как показала практика, сырье с дисконтом Дели покупает охотно, а то, что даже со скидкой цена будет для российских угольщиков комфортной, сомневаться не приходится.

Получается, что очередные заявления западных политиков об энергетическом эмбарго по сути являются лишь сотрясанием воздуха. Воздуха, которым вряд ли можно согреть дома, в отличие от газа, о запрете которого так смело они не говорят.

Автор — руководитель проекта Tekface, эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России

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