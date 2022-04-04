Количество экскурсий «Активного долголетия» увеличат в Подмосковье

Участников проекта «Активное долголетие» в Московской области ждет более 300 новых путешествий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства социального развития.

Дополнительные поездки охватят еще более 12 тыс. человек. Экскурсии будут проходить по историческим, природным, архитектурным и религиозным достопримечательностям.

По словам вице-губернатора Ирины Каклюгиной, которые приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», в этом году организуют 22 экскурсионных маршрута, из них 12 будут новыми.

После отмены ограничений по коронавирусу, в клубах «Активное долголетие» начался активный набор участников. С этим связано решение разнообразить маршруты и увеличить количество поездок.

Ранее сообщалось, что участники проекта «Активное долголетие» с начала 2022 года посетили более 650 автобусных и пешеходных экскурсий по достопримечательностям Московской области.