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Один человек погиб и один пострадал в ДТП на трассе в Тамбовской области

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В Мичуринском районе Тамбовской области при столкновении двух автомобилей погиб один человек, еще один получил травмы. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Авария произошла в минувшую субботу, 2 апреля, на 4-м км автодороги Мичуринск — Липецк. По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Renault Logan выехал на встречку и врезался в Mitsubishi Pajero Sport, за рулем которого находилась 45-летняя женщина.

Водитель Renault получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия медиков. Также пострадал 63-летний пассажир внедорожника. Его доставили в центральную городскую больницу Мичуринска, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Всего за выходные на территории региона зафиксировано три ДТП, в которых погиб один человек и пострадали трое. Также было пресечено 687 нарушений правил дорожного движения, от вождения отстранены 25 человек, управлявших авто в состоянии опьянения, и 19 человек без водительского удостоверения.

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