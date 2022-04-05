«Величайший британец в истории». Так в Соединенном Королевстве традиционно называют бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. На протяжении более полувека он был одной из ключевых фигур британской и европейской дипломатии. Его политические прогнозы и жизненный опыт заставляли считаться с ним в том числе его непримиримых противников. 5 апреля 1955 года по состоянию здоровья он покинул пост главы правительства и завершил более чем 50-летнюю карьеру. Своей жизнью и деятельностью он преподал миру множество уроков, которые актуальны и сегодня.

Именно Черчилль смог раньше большинства европейских политиков оценить угрозу распространения нацизма. В то время как европейские лидеры проводили курс на «умиротворение» агрессора, потакая амбициям гитлеровской Германии, Черчилль видел всё наперед. Он глубоко понимал политику Гитлера, его реальные устремления и замыслы. Здесь будет уместно вспомнить фон знаменитого Мюнхенского сговора. В сентябре 1938-го на конференции глав правительств Великобритании (Невилл Чемберлен), Франции (Эдуар Даладье), Германии (Адольф Гитлер) и Италии (Бенито Муссолини) было подписано соглашение о присоединении Судетской области Чехословакии к Германии. Западные правительства решили пойти на уступки гитлеровскому режиму, полагая тем самым отвадить от себя возможную угрозу. Позже Германия уже без всяких переговоров присоединила к себе остатки Чехословакии. Тем не менее после возвращения британского премьера Чемберлена из Мюнхена все охотно верили, что он привез с собой мир.

Все, кроме Черчилля. Он выступил не просто как политический оппонент Чемберлена, а как серьезный и ответственный за судьбу мира политик. Он ясно понимал, что целью Мюнхена было вытеснить Россию из европейской политики, выиграть время и завершить вооружение Германии. Однако он был в меньшинстве, если не сказать в одиночестве. Черчилль же не боялся пойти против тогдашнего истеблишмента и высказать свои опасения. Правота его была доказана после того, как Германия развязала большую войну и вторглась в Польшу 1 сентября 1939 года. А уже в мае 1940 года Черчилль занял пост премьер-министра. Многие историки и современники считали важнейшей заслугой Черчилля его решимость продолжать войну до победы вместе с союзниками, среди которых был и СССР. Многие, правда, до сих пор помнят и идеологическую вражду Черчилля с коммунизмом и знаменитую «Фултонскую речь», с которой и началась холодная война. Тем не менее он был готов взаимодействовать с идейным противником для избавления мира от коричневой чумы нацизма.

Нужно понимать, что для Черчилля нацистская Германия и коммунистическая Россия никогда не были понятиями одного порядка, как это сегодня можно услышать. Это следует хотя бы из его послания по случаю победы России над Германией. «Я шлю вам сердечные приветствия по случаю блестящей победы, которую вы одержали, изгнав захватчиков из вашей страны и разгромив нацистскую тиранию. Я твердо верю, что от дружбы и взаимопонимания между британским и русским народами зависит будущее человечества», — отмечал Черчилль после войны.

Однако многие европейские лидеры сегодня живут по другим законам, игнорируя потенциальные геополитические опасности. По сути, на протяжении всего постсоветского периода можно было наблюдать, что западные страны стремились оторвать Украину от России, рассорить две страны и накалить противоречия. «Без Украины Россия перестанет быть империей», — обозначал позицию Запада виднейший американский геополитик Збигнев Бжезинский. Майдан 2014 года существенно радикализировал российско-украинские отношения, обострил их до небывалых масштабов. Принято считать, что именно тот переворот, к которому страны Запада приложили немалые усилия, стал началом ментального и политического разрыва России и Украины. С каждым годом осложнялись отношения РФ и со всем коллективным Западом.

По иронии судьбы историческая роль Мюнхена реанимировалась и в XXI веке. Именно там в 2007 году на конференции по безопасности Владимир Путин уже затрагивал такие темы, как расширение НАТО и однополярный мир. Напоминал он и о проблеме в сфере разоружения. Тем не менее российские опасения за эти 15 лет услышаны не были. Масштабного политика, подобного Черчиллю, который бы смог увидеть потенциальные развязки противоречий, не оказалось.

На этом фоне Россия в конце прошлого года затребовала для себя официальных гарантий безопасности, которые заключать никто не захотел. Этим нежеланием Запада Россия объяснила начало спецоперации на Украине, целью которой в том числе стало достижение внеблокового статуса этой страны. Сейчас стороны практически достигли согласия по этому вопросу, однако для этого понадобились многочисленные человеческие жертвы.

Тем не менее говорить о том, что западная точка зрения всегда была монолитной, всё же неправильно. «Некоторые члены НАТО заявили, что они хотели бы, чтобы Украина присоединилась к НАТО. Мы прямо поощряли восстание на Украине, которое привело к свержению президента Януковича. А это, в свою очередь, привело к соответствующей реакции Владимира Путина. И мораль этой истории такова: если вы ткнете русского медведя палкой, не удивляйтесь тому, что он отреагирует», — еще в 2014 году предупреждал председатель Партии независимости Великобритании Найджел Фарадж.

Впрочем, его позиция не была услышана большинством коллег, так же как и много лет назад не была услышана позиция Черчилля. А ведь сегодня как никогда для достижения спокойствия на европейском континенте необходимы навыки поиска компромиссов, умение слышать противоположные точки зрения и принимать решения, не основываясь на доминирующей конъюнктуре.

Автор — журналист «Известий»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора