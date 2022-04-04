Почти каждый день с 24 февраля приносит России очередную волну новых санкций. Во многие страны перестали летать самолеты, была отключена межбанковская система Swift, из РФ ушли ведущие западные бренды. Начавшийся дефицит импортных товаров от медикаментов до кошачьего корма делает жизнь россиян все сложнее. На этом фоне чуть ли не единственным окном возможностей — отношений с Европой — остается нейтральная Сербия, не закрывшая вопреки колоссальному давлению прямое авиасообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. Белград единственный среди прочих имеет соглашения о зоне свободной торговли как с Европейским союзом, так и с Россией, а нейтральный статус страны закреплен в Конституции.

На этом фоне прошедшие 3 апреля в Сербии президентские и парламентские выборы имели огромное значение не только для Балкан, но и для России. Действующий президент страны Александр Вучич уверенно переизбрался на второй срок, второй раз в жизни и в новейшей истории страны выиграв в первом же туре. Стоит отметить, что до него со времен Слободана Милошевича на всех президентских выборах победитель определялся только во втором туре с разницей в несколько процентов голосов. В этот раз они распределились следующим образом: председатель Сербской прогрессивной партии, президент Александр Вучич — 59%, кандидат от списка «Объединенной оппозиции» Здравко Понош — 17%, председатель коалиции «Национально-демократическая альтернатива» (сокращенно по-сербски «Надежда»), профессор Милош Йованович — 6%.

На проходивших параллельно с президентскими досрочных парламентских выборах победу также одержала коалиция, сформированная вокруг Сербской прогрессивной партии «Вместе можем все» (43%), на втором месте — список «Объединенной оппозиции» (13%), третье место уверенно взяла Социалистическая партия, чей лидер Ивица Дачич второй раз подряд игнорирует участие в президентской кампании по причине коалиционного партнерства с правящей партией. В предыдущем парламентском созыве, избравшемся в 2020-м, оппозиция фактически отсутствовала. Это и стало причиной, по которой Вучич заранее объявил о ее «коротком мандате» до президентских выборов. В новой скупщине будут представлены семь политических сил, четыре из которых получили пять и менее процентов голосов.

До 2019 года в Сербии существовал 5-процентный барьер, но ради увеличения парламентской представительности в канун пандемии его снизили до 3%. Однако на выборах 21 июня 2020 года это не помогло сохраниться в скупщине старейшей Сербской радикальной партии основателя современного сербского национализма Воислава Шешеля. Зато теперь это нововведение позволило обеспечить почти 15-процентный рост правых партий, о чем заявил президент Вучич во время своей пресс-конференции по итогам выборов. Он связал это с последствиями украинского кризиса. Таким образом, помимо первых трех в новый парламент прошли коалиция Национально-демократической альтернативы с монархистами, либеральный блок «Мы должны», движение «Двери» и партия «Заветники».

Что характерно, аналогичная ситуация произошла и на парламентских выборах в соседней Венгрии, где партия «Венгерский гражданский союз (Фидес)» действующего премьер-министра Виктора Орбана вопреки прогнозам сумела сохранить большинство. Его оппонент, связанный с печально известным финансистом Джорджем Соросом, Петер Марки-Зай проиграл Орбану почти 20%. Налицо поправение Европы и возрождение национальных движений, триггером к которому стали события на Украине. С учетом того, что скоро (24 апреля) нас ждут выборы президента во Франции и парламента в Словении это может стать интересной тенденцией.

В новом составе народной скупщины Сербии президентская партия будет иметь только относительное большинство, конституционное станет предметом договоренностей правящей коалиции с другими вероятными участниками. Важный момент: Вучичу удалось одержать убедительную победу в Белграде, где кандидатом на пост мэра столицы был популярный политик и ватерполист, глава общины «Новый Белград» Александр Шапич. В отличие от предыдущего голосования результаты выборов в целом по стране носили приблизительно одинаковый характер, практически не было сильных географических электоральных колебаний.

Новый парламент Сербии станет самым многопартийным за последнее время, а значит, наиболее представительным. Бойкотировавшая предыдущие выборы прозападная оппозиция на этот раз от идеи бойкота отказалась и получила свои законные 17%. Практически это и есть ее электоральный потолок, ведь даже на фоне проходящей спецоперации на Украине мало кто из сербских политиков отважился критиковать Россию. Любой подобный смельчак тем самым только обнулил бы свою поддержку со стороны избирателей, большая половина которых уже не мечтает о Евросоюзе.

Отвечая на вопрос портала «Балканист» про отношения с Россией на новом этапе после выборов, Александр Вучич заверил: «Я обещаю вам, что в Сербии никогда не станут запрещать Достоевского, потому что это величайший писатель. В наших театрах и филармониях не станут запрещать Чайковского. Мы сохраним не просто добрые отношения с Россией — мы их укрепим». Он подчеркнул, что Сербия продолжит политику военного нейтралитета и решит с Россией вопросы энергетики — на фоне развития санкционного давления на РФ Еврокомиссия потребовала в срок до 15 мая прекратить поставки нефти из Хорватии дочернему предприятию компании «Газпромнефть» «Нефтяная индустрия Сербии», 57% акций которой находится в собственности ГПН. Таким образом, до указанного срока во избежание нефтяного эмбарго НИС необходимо изменить структуру собственности. Каким конкретно это будет сделано образом, пока не известно.

Автор — директор Фонда прогрессивной политики, главный редактор портала «Балканист.ру»

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