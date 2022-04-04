Прямой эфир
Мир
Великобритания не дала согласия на созыв Совбеза ООН по Буче
Общество
Москвичам пообещали скорое потепление
Мир
Премьер Польши обвинил ФРГ в торможении жестких санкций против РФ
Мир
ВКС России за ночь уничтожили 14 военных объектов на территории Украины
Мир
Макрон заявил о поддержке новых санкций против России
Мир
ВС РФ уничтожили пункт управления механизированной бригады ВСУ
Мир
Вучич победил на президентских выборах в Сербии
Мир
Российские военные вытеснили националистов на окраины Мариуполя
Мир
На западном побережье Японии произошло третье за час землетрясение
Мир
В ФРГ выявили 308 преступлений против выходцев из России из-за Украины
Мир
Глава администрации Гонконга отказалась переизбираться на новый срок

Уголовное дело возбуждено после ДТП с двумя погибшими в Подмосковье

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи возбудят уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Московской области. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Пассажирский автобус упал с эстакады на трассе М-9 в Волоколамском городском округе утром 4 апреля. В результате аварии двое пассажиров погибли, еще восемь пострадали и госпитализированы с травмами различной степени тяжести в медучреждение.

«Следственными органами СК России по Московской области незамедлительно осуществлен выезд на место происшествия и организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — уточнили в СКР.

Тяжело в вождении: как повысить качество подготовки в автошколах
С сентября вступят в силу новые программы обучения начинающих водителей, но довольны ими не все

По данным источника «Известий», в салоне транспорта находились 20 человек. Водитель не справился с управлением, после чего автобус пробил дорожное ограждение и упал с эстакады. На место ДТП выехали несколько бригад скорой помощи, а также вылетели вертолеты. Состояние пятерых пострадавших оценивается как средней тяжести, двое находятся в тяжелом состоянии.

На фотографиях и видео, которые опубликованы в социальных сетях, видно, что упавшая машина перегородила движение. Возле нее находятся медработники, сотрудники МЧС и ГИБДД.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой «будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках», рассказали в надзорном органе.

На место дорожно-транспортного происшествия выехал исполняющий обязанности Волоколамского городского прокурора Сергей Шапченко.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022