Уголовное дело возбуждено после ДТП с двумя погибшими в Подмосковье

Следователи возбудят уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Московской области. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба ведомства.

Пассажирский автобус упал с эстакады на трассе М-9 в Волоколамском городском округе утром 4 апреля. В результате аварии двое пассажиров погибли, еще восемь пострадали и госпитализированы с травмами различной степени тяжести в медучреждение.

«Следственными органами СК России по Московской области незамедлительно осуществлен выезд на место происшествия и организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — уточнили в СКР.

По данным источника «Известий», в салоне транспорта находились 20 человек. Водитель не справился с управлением, после чего автобус пробил дорожное ограждение и упал с эстакады. На место ДТП выехали несколько бригад скорой помощи, а также вылетели вертолеты. Состояние пятерых пострадавших оценивается как средней тяжести, двое находятся в тяжелом состоянии.

На фотографиях и видео, которые опубликованы в социальных сетях, видно, что упавшая машина перегородила движение. Возле нее находятся медработники, сотрудники МЧС и ГИБДД.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой «будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках», рассказали в надзорном органе.

На место дорожно-транспортного происшествия выехал исполняющий обязанности Волоколамского городского прокурора Сергей Шапченко.