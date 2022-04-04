Работу УК в 70 домах Биробиджана признали неудовлетворительной

Прокуратура Биробиджана проверила, как управляющие компании содержат имущество многоквартирных домов. По итогам проверки у надзорного органа возникло много претензий.

В частности, было установлено, что более чем в 70 домах УК уже длительное время не проводили ремонт. На стенах и потолках разрушено штукатурное покрытие, нет освещения, почтовые ящики и электрощитовые с повреждениями, что является нарушением прав граждан на благоприятные условия проживания.

По итогам проверки в адрес руководителей УК внесено четыре представления об устранении нарушений федерального законодательства, возбуждено восемь административных дел. Проверочные мероприятия продолжаются, пишет ИА EAOMedia.

В середине марта в Биробиджане произошла утечка на магистральном трубопроводе. Это привело к отключению отопления на большей части Биробиджана.