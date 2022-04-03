Уровень жизни в Британии стремительно падает из-за роста цен

В Британии фиксируют крупнейший спад уровня жизни с 1950-х годов. Independent сообщает, что расходы потребителей резко вырастут, передает телеканал «Известия». 5 млн домохозяйств придется тратить на электричество 10% бюджета. Британская служба по рынкам газа и электроэнергии Ofgem объявила о повышении тарифа для 22 млн потребителей. По расчетам ведомства, для домохозяйств расходы вырастут в среднем на £693 — до £1971 в год. Сильнее всего рост цен ударит по малообеспеченным семьям.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.