Все последние дни Вооруженные силы России наносят высокоточные удары по стратегически важным объектам на территории Украины. В воскресенье, 3 апреля, в Минобороны заявили об уничтожении нефтеперерабатывающего завода и трех хранилищ горюче-смазочных материалов в районе Одессы. Для этого использовались высокоточные ракеты морского и воздушного базирования. Какие новые высокоточные средства поражения были представлены ВКС России в ходе военной операции на Украине?

Среди ракетных комплексов, примененных для ударов по инфраструктуре и другим объектам, есть как новинки, так и уже заслуженные «ветераны».

Ракетный комплекс 9-А-7660 «Кинжал» — новейшее гиперзвуковое оружие авиации промежуточной дальности. Он относится скорее к стратегическим боевым системам и может применяться в интересах фронтовой войсковой операции по важнейших объектам типа защищенных командных пунктов, позиций зенитных и противоракетных комплексов, крупных кораблей и складов вооружения. Применение «Кинжала» по площадным целям, конечно, также возможно — вполне вероятно, что ракеты комплекса могут нести боевые части кассетного типа с различными вариантами суббоеприпасов, но такое их применение представляется неэффективным. Для работы по площадям вполне эффективно применение более традиционных боевых систем. «Кинжал» всё же тонкий хирургический инструмент для наиважнейших военных целей.

Особенность применения «Кинжала» в том, что удар по точечной цели может быть нанесен буквально в считанные минуты после подтверждения разведкой координат цели. За это время невозможно эвакуировать какой-либо важный военный объект. Самолет-носитель МиГ-31И совершает бросок к цели на дальность до 500 км или немного больше и на скорости около 1,5 Маха (скорости звука) на высоте 20 км совершает пуск ракеты 9-С-7760, которая конструктивно подобна баллистической ракете комплекса «Искандер-М». На активном участке полета ракета разгоняется до 8 Махов и далее двигается по баллистической траектории, совершая маневры за счет аэродинамических рулей и газодинамической системы маневрирования для преодоления противоракетной обороны. Дальность действия ракеты — 2000 км. Проникающая боевая часть обеспечивает заглубление с последующей детонацией, чем гарантируется поражение командных пунктов и защищенных сооружений.

Высокая точность гарантируется системой наведения по радиолокационному образу района цели, который совмещается с заданным образом цели. Таким образом, возможно поражение не только неподвижных объектов, но и крупных радиоконтрастных целей типа кораблей. В том числе с выделением именно нужной цели в группе кораблей с отличающимися радиолокационными образами.

Еще одна новинка — управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б, которая не имеет столь впечатляющей дальности действия, как «Кинжал», но несет как минимум в три раза более мощную боевую часть. УПАБ-1500 — это управляемая планирующая авиабомба, которая может сбрасываться за 50 км до цели практически с любого самолета, который сможет ее поднять. Сегодня носителями такой бомбы могут быть любые самолеты фронтовой авиации: Су-34, Су-35С, Су-30 и, конечно, более совершенные самолеты пятого поколения Су-57.

Инерциально-спутниковая навигационная система позволяет УПАБ прийти в координаты цели с точностью до нескольких метров. По своим боевым возможностям УПАБ эффективна против особо прочных объектов с мощной бетонной защитой: специальная бетонобойная боевая часть и огромный запас взрывчатки позволяют разрушить любые объекты военной инфраструктуры.

Также мы увидели и применение большого количества крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 в неядерном снаряжении, применение которых самолетами стратегической авиации наблюдалось в Сирии. Особенность этих ракет в дальности действия — от 2500 до 5000 км. При таких дальностях можно запускать ракеты на огромном удалении от систем радиолокационного обнаружения. Далее ракеты идут к целям на небольшой высоте на околозвуковых скоростях. Конечно, при проходе через плотные заслоны противовоздушной обороны их потери могут быть существенными, но именно этого и позволяет избежать большая дальность действия — районы ПВО можно обойти.

Новейшие гиперзвуковые ракеты для фронтовой бомбардировочной авиации и ракетоносцев средней дальности типа Ту-22М3, которые известны в СМИ под наименованием ГЗУР (гиперзвуковая управляемая ракета), пока остались незамеченными независимыми наблюдателями. Возможно, они применялись в течение последнего месяца, но дать какую-то неофициальную оценку их эффективности пока не представляется возможным. В любом случае использование гиперзвуковых ракет даже с небольшой боевой частью массой до 500 кг, подобно ракетам комплексов «Искандер-М» или «Кинжал», должно гарантировать поражение защищенных военных объектов с высокой вероятностью. Конечно, такие ракеты могут и проделывать бреши в противовоздушной обороне, обеспечивая проход, допустим, обычным тихоходным крылатым ракетам. Предполагаю, что, если такие боеприпасы в товарных количествах уже произведены промышленностью, их применение вполне вероятно.

Средствами фронтовой авиации применялись и другие типы высокоточного вооружения — например, противотанковые ракетные комплексы типа «Вихрь-1» и «Атака», которые входят в состав комплексов вооружения вертолетов Ми-28Н и Ка-52. Вполне вероятно применение и легкой многоцелевой управляемой ракеты ЛМУР «изделие 305», которая, вероятно, завершает испытания для принятия на вооружение фронтовой авиации.

Представляется, что в ближайшие годы потребуется критическое переосмысление опыта боевого применения всех самых современных средств авиационного поражения. И ждем беспилотную авиацию — пока доля боевых успехов беспилотников критически не так высока, как хотелось бы, а ведь за ними будущее.

Автор — военный эксперт, главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia

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