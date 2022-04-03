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Высказывания Джо Байдена о наследнике вводят в замешательство минюст США

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Минюст США в замешательстве из-за заявлений президента по сыну. Хантера Байдена подозревают в связях с энергокомпанией Китая. Вину наследника глава Белого дома не признает, передает телеканал «Известия». Как пишет the Hill, ссылаясь на профессора права университета Вашингтона Джонатана Терли, заявления могут повлиять на проверку налоговых деклараций. В неудобной позиции и генпрокурор Меррик Гарленд. Ведь Джо Байден заинтересован в отрицательных фактах по делу.

Ранее The Washington Post опубликовала статью о сыне президента. Как пишет издание. наследник мог получить $5 млн от энергокомпании из Китая. Это не первая громкая история, связанная с именем наследника. Daily Mail опубликовала переписку Хантера с медицинской компанией США. Согласно материалам, сын Байдена мог финансировать биолаборатории на Украине.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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