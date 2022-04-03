Прямой эфир
Мир
Зеленский признал боевиков «Азова» частью украинской армии
Мир
Китай высмеял призыв США занять определенную позицию по Украине
Мир
В США заработают дроны для доставки лекарств малоподвижным пациентам
Мир
Российские военные разминируют территории Сумской области
Мир
Мединский заявил о неготовности проекта договора России с Украиной
Мир
В ОБСЕ призвали Азербайджан и Армению решать вопросы на переговорах
Спорт
Капризов стал рекордсменом «Миннесоты» по набранным очкам за сезон в НХЛ
Мир
Трамп предсказал США «экономический кошмар» в виде инфляции и рецессии
Общество
Гинцбург заявил о применении «Спутника М» при ревакцинации детей
Мир
На границе с Эстонией поймали украинского националиста из «Азова»
Мир
Президент Шри-Ланки ввел режим ЧП в стране на фоне протестов
Сюжет:

Актер Машков заявил о намерении США и ЕС уничтожить русских

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты и Евросоюз давно хотят уничтожить русскоговорящее население любыми способами. Соответствующее заявление сделал в воскресенье, 3 апреля, российский актер Владимир Машков телеканалу «Известия».

«Мне очень трудно думать за Америку и Европу, потому что вообще ход их мыслей абсолютно парадоксален, и идеи больше похожи на идеи Содома и Гоморры, чем на человеческие. Они давно, целенаправленно и осознанно хотят уничтожить русскоговорящее население любыми способами. Не мытьем, так катаньем, как говорят у нас. Это очевидно и было понятно давно», — сказал актер.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин «является сутью русской природы, как и те, кто его поддерживает». Сейчас, добавил актер, в истории страны наступил момент, когда люди сплотились на почве любви к родине.

«Мне кажется, это естественный ход течения нашей жизни, когда лицемерные люди становятся очевидно лицемерными, а люди, которые сердцем понимают, что такое родина, что такое близкие люди, справедливость, были всегда сплочены», — заключил Машков.

29 марта актер театра и кино Михаил Пореченков процитировал «Рассказ о мертвом старике» Андрея Платонова в поддержку боевого духа российских солдат, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса. Также он призвал российских солдат до последнего противостоять противнику.

18 марта на праздничном концерте в «Лужниках» в честь годовщины воссоединения Крыма с России двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Спортсмен отметил, что российским бойцам непросто, но они справятся.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022