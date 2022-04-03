Актер Машков заявил о намерении США и ЕС уничтожить русских

Соединенные Штаты и Евросоюз давно хотят уничтожить русскоговорящее население любыми способами. Соответствующее заявление сделал в воскресенье, 3 апреля, российский актер Владимир Машков телеканалу «Известия».

«Мне очень трудно думать за Америку и Европу, потому что вообще ход их мыслей абсолютно парадоксален, и идеи больше похожи на идеи Содома и Гоморры, чем на человеческие. Они давно, целенаправленно и осознанно хотят уничтожить русскоговорящее население любыми способами. Не мытьем, так катаньем, как говорят у нас. Это очевидно и было понятно давно», — сказал актер.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин «является сутью русской природы, как и те, кто его поддерживает». Сейчас, добавил актер, в истории страны наступил момент, когда люди сплотились на почве любви к родине.

«Мне кажется, это естественный ход течения нашей жизни, когда лицемерные люди становятся очевидно лицемерными, а люди, которые сердцем понимают, что такое родина, что такое близкие люди, справедливость, были всегда сплочены», — заключил Машков.

29 марта актер театра и кино Михаил Пореченков процитировал «Рассказ о мертвом старике» Андрея Платонова в поддержку боевого духа российских солдат, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса. Также он призвал российских солдат до последнего противостоять противнику.

18 марта на праздничном концерте в «Лужниках» в честь годовщины воссоединения Крыма с России двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал российских военнослужащих, участвующих в спецоперации. Спортсмен отметил, что российским бойцам непросто, но они справятся.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, это необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».