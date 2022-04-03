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Минимум три человека погибли при взрыве в центре Баку

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В центре столицы Азербайджана произошел взрыв, есть погибшие и раненые. Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщил азербайджанский портал Media.az.

По предварительным данным, три человека скончались от полученных травм. Число пострадавших уточняется.

Инцидент произошел в здании ночного клуба Location по адресу Тарлана Алиярбекова, 13а, в Сабаильском районе. Сообщается, что после взрыва началось возгорание.

Для ликвидации последствий взрыва и помощи пострадавшим на место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, МЧС и скорая помощь.

В настоящий момент ведется расследование обстоятельств случившегося.

По предварительной информации МВД Азербайджана, взрыв мог произойти в результате утечки газа.

Ранее, 1 апреля, на окраине села Сабново в Дагестане сдетонировал баллон с метаном, находившийся в салоне автомобиля. При взрыве два человека получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы.

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