NYT сообщила о готовности США помощь Украине получить советские танки

По информации The New York Times, США помогут Украине получить советские танки. Вашингтон работает с союзниками в укреплении боеспособности ВСУ, передает телеканал «Известия». Техника, знакомая украинским силовикам, отправится в Донбасс. Страны, где возьмут танки, пока неизвестны, как и их количество. Но в газете отмечено, что поставки начнутся в ближайшее время. Ранее помочь с танками США просил Зеленский.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.