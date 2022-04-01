Большинство банков РФ подключит СБПэй

Большинство российских банков подключит СБПэй в ближайшие недели. Центробанк уже ведет диалог с кредитными организациями по этому вопросу, сообщили в пресс-службе регулятора. На сегодняшний день к СБПэй подключены уже около 40 банков, при этом на начало марта их было всего четыре. Система позволяет оплатить товары и услуги с помощью QR-кода, сообщает телеканал «Известия». В отличие от других Pay-приложений СБПэй не использует данные пластиковых карт. Все платежи выполняются с обыкновенного счета банка. Установить приложение СБПэй можно на смартфоны на базе IOS и Android.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.