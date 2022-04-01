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МИД Франции заявил о готовности Макрона продолжать диалог с Путиным

МИД Франции: Макрон намерен продолжать диалог с Путиным по Украине
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Президент Франции Эммануэль Макрон планирует оставаться на связи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 31 марта, заявил глава МИДа республики Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Figaro.

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«Мы должны проявить упорство и решимость, создав связи, которые однажды позволят наладить диалог между Путиным и [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — подчеркнул он.

Также Ле Дриан отметил, что Франция выступает за скорейшее урегулирование конфликта и двустороннее прекращение огня. Однако, по его мнению, переговоры между РФ и Украиной пока не привели к желаемым результатам.

Накануне днем представитель кабмина Франции сообщил о возможном телефонном разговоре Макрона и Путина в ближайшее время — предположительно, на текущей неделе.

Ранее, 29 марта, уже состоялся разговор президентов России и Франции. В ходе переговоров лидеры уделили особое внимание гуманитарным вопросам. Также президент России рассказал, как российские военные доставляют гумпомощь и обеспечивают эвакуацию мирных жителей, в том числе из Мариуполя.

Путин подчеркнул, что для разрешения «тяжелой гуманитарной ситуации» украинские бойцы должны прекратить сопротивление и сложить оружие.

Также лидеры стран обсудили переход к оплате в рублях поставок газа из России, в частности в страны Евросоюза.

23 марта французский президент сообщил, что Париж намерен поддерживать контакт с Москвой столько, сколько это необходимо. Он также выразил надежду на прекращение огня и обеспечение мирных переговоров. До этого Путин провел еще несколько телефонных разговоров с Макроном, в ходе которых стороны обменялись мнениями о ситуации на Украине и в Донбассе, а также обсудили ход российско-украинских переговоров.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в Россию.

Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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