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США анонсировали новые санкции против оборонных предприятий России

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Минторг США добавит 120 организаций из РФ и Белоруссии в список экспортного контроля, заявила 31 марта директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

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«В ближайшие дни минторг предпримет дополнительные действия, чтобы ослабить российские оборонный, космический и морской секторы, и добавит 120 организаций из России и Белоруссии», — сказала Бедингфилд на брифинге.

Она отметила, что организации из списка не смогут получать технологии из США без лицензии.

Ранее, 2 марта, помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу заявил, что власти США надеются отнять у Москвы долю рынка вооружений за счет введения санкций.

В тот же день стало известно, что США вводят блокирующие санкции в отношении 22 оборонных предприятий России, в том числе производящих боевые самолеты, ракеты и беспилотники. Уточняется, что ограничительные меры также коснутся организаций, которые поддерживают службы безопасности, военные исследования и оборонный сектор экономик России и Белоруссии.

До этого Вашингтон наложил санкции на ряд российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще на «две компании с преобладанием частного капитала». Позднее представители американского конгресса внесли законопроект о введении санкций против всех российских госпредприятий, включая «Газпром» и «Роснефть».

Санкции последовали после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками, которые были ратифицированы на следующий день.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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