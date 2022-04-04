Западные санкции затронули различные отрасли российской экономики. Под ограничения попали и компании, ведущие разработки в области водородного транспорта.

Переход России и других стран на «зеленый» транспорт — аккумуляторный или водородный — неизбежен. Это обусловлено не только вопросами климатической повестки, но и экологическими требованиями. При этом водородный транспорт уже сейчас начинает выигрывать у аккумуляторного, который имеет массу недостатков. В будущем это преимущество усилится. Поэтому нашей стране важно развиваться в этом направлении — в частности, для того, чтобы через некоторое время вернуться на мировой рынок не с пустыми руками, а с готовыми решениями.



Российские компании, которые пока только просчитывают экономику применения водорода на различных видах транспорта и задумываются над реализацией проектов в этой сфере, сегодня могут без конкуренции с мировыми производителями в спокойном темпе заняться своими разработками.

Те отечественные компании, которые ведут разработки в этой области, уже имеют определенный технологический задел на будущее.

Тем не менее в этом заделе есть заметный изъян: большая часть опытных образцов отечественного транспорта на водородных энергетических установках создана с применением зарубежных компонентов. Поэтому сейчас мы должны поставить перед собой новую цель — переход от западных первичных технологий с большим количеством иностранных решений на российские разработки.

Пока что у нас нет собственного производства некоторых компонентов, необходимых для топливных элементов и электролизеров (устройство для разделения составляющих соединения или раствора с помощью электрического тока. — «Известия»). Но стоит вспомнить, что в советское время мы производили подобные компоненты сами. И сейчас в России есть хорошие новые наработки в изготовлении необходимых материалов. Их качество не уступает зарубежному. Есть и время, чтобы наладить их производство.

Компоненты топливных элементов и элекролизеров имеют в свое составе сплавы различных металлов. Большинство из них привозились из-за рубежа. Сейчас у нас есть возможность перейти к российским технологиям получения необходимых сплавов, что вполне реализуемо даже в условиях санкционных ограничений.

Если говорить в целом, то большую роль в развитии отечественного водородного транспорта, как и водородной энергетики, будут играть политика правительства, государственная поддержка участников рынка.

Понятно, что происходящие события окажут негативный эффект на выполнение ранее разработанных дорожных карт развития водородной энергетики. Поэтому в условиях санкций необходимо пересмотреть ранее принятые основополагающие документы в этой отрасли. Цели, задачи и способы их достижения в развитии водородной энергетики страны явно поменяются.

К примеру, когда мы рассматривали стратегию развития водородных технологий, очень большое внимание уделялось экспорту этого сырья. Обсуждалось, куда его можно экспортировать. Это Германия, Северная Европа, Южная Корея, Япония и так далее. Понятно, что теперь многие из этих рынков для нас будут закрыты. Поэтому возникают другие задачи.

Мы можем внутри страны производить из природного газа вместо более дорогого «зеленого» «голубой» водород в большом количестве и использовать его в первую очередь для промышленного производства, к примеру в металлургии и химической промышленности.

В сложившейся на данный момент ситуации есть основания и для осторожного позитива: мы можем целенаправленно начать развивать те вещи, которые нужны для внутреннего потребления, а не для экспорта. Это может дать результат.

Вопрос только в политике государства: станет ли оно поддерживать неочевидные в сложившихся условиях рынки, если возникнет проблема выбора? Я надеюсь, что да, поскольку это даст возможность в период санкций наработать собственные технологии и не просить их у Запада по включению в мировой рынок. Пришло время, чтобы мобилизовать все возможности российской науки и отечественных технологий, не копировать и не покупать западные разработки, а заниматься развитием водородных технологий своими силами.

Автор — руководитель Центра компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при Институте проблем химической физики РАН

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