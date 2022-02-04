Врачебную амбулаторию отремонтировали в поселке Зарайский в Подмосковье

В поселке Зарайский в Московской области отремонтировали врачебную амбулаторию. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Зарайск.

Последние работы были выполнены на объекте в конце декабря — начале января при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Обновленная амбулатория уже начала прием пациентов, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Учреждение обслуживает около 30 населенных пунктов, в которых проживают 5,5 тыс. человек.

По данным издания, многие местные жители были недовольны состоянием амбулатории и неоднократно обращались к главе округа, в совет депутатов и Общественную палату. В итоге ремонтные работы были проведены, они заняли два месяца.