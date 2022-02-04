Прямой эфир
Экономика
Цена биткоина поднялась выше $40 тыс.
Спорт
Избивший Топора тренер вызвал на ринг Новоселова
Общество
Умер старейший артист петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров
Интернет
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Мир
В ДНР приравняли к кибертерроризму блокировку веб-ресурсов Донбасса
Экономика
СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя
Спорт
Навка назвала главных конкурентов России в фигурном катании на ОИ
Мир
Пашинян на встрече с Алиевым подчеркнул важность заключения мирного договора
Общество
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 года за растрату
Спорт
Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро
Сюжет:

Спортивное начало: церемония открытия Олимпийских игр прошла в Пекине

В шоу приняли участие около 3 тыс. артистов
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
Фото: Getty Images/Clive Rose
Торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр прошла в Пекине в пятницу, 4 февраля
На весь экран
Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
Фото: REUTERS/Toby Melville
Эти игры станут 24-ми по счету в мировой истории и вторыми играми, которые принимает КНР
На весь экран
Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
Фото: Getty Images/Matthias Hangst
Президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемонии открытия
На весь экран
Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
Фото: REUTERS/Toby Melville
Зрители на трибунах перед началом церемонии
На весь экран
Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
Фото: REUTERS/Carl Court
В церемонии также принял участие президент России Владимир Путин, который сегодня прилетел в Пекин
На весь экран
Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
Фото: Getty Images/Elsa
Артисты во время представления
На весь экран
Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
Фото: Getty Images/Catherine Ivill
Поднятие флага КНР на стадионе «Птичье гнездо»
На весь экран
Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
Фото: Getty Images/Maddie Meyer
Всего в церемонии приняли участие 95 стран, спортсмены сборной России вышли на стадион под флагом Олимпийского комитета России (на фото)
На весь экран
Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
Фото: REUTERS/Toby Melville
Количество участников шоу сократили по сравнению с 2008 годом из-за пандемии коронавируса. В этот раз в нем принимают участие около 3 тыс. артистов
На весь экран
Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
Фото: Getty Images/Elsa
Пекин стал первым городом, который принимает Игры уже во второй раз — в 2008 году здесь принимали летнюю Олимпиаду
На весь экран
Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
Фото: Getty Images/Alex Pantling
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах проходит мимо флагов стран-участниц
На весь экран
Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
Большая панда Бинь Дуньдунь — маскот нынешней Олимпиады
На весь экран
Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
Фото: Getty Images/Maddie Meyer
Сборная КНР проходит перед зрителями на церемонии открытия
На весь экран
Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
Фото: Getty Images/Catherine Ivill
Церемонию решили проводить на том же стадионе «Птичье гнездо» в Пекине, где ранее открывались Игры 2008 года
На весь экран
Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
Фото: REUTERS/Phil Noble
Основными темами этого года, как ранее рассказывали организаторы, стали экология, мир во всем мире, а также единая судьба человечества
На весь экран
Открытие Олимпиады-2022 в Пекине
Фото: Getty Images/Lintao Zhang
Игры продлятся до 20 февраля
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022