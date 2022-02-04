Умер литературовед Юрий Манн

Академик и литературовед Юрий Манн ушел из жизни в 92 года. Об этом 4 февраля сообщает Институт мировой литературы имени Максима Горького.

«Отдел русской классической литературы ИМЛИ РАН с прискорбием сообщает, что 4 февраля 2022 года ушел из жизни всемирно известный специалист по русскому романтизму и творчеству Николая Гоголя, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН, доктор филологических наук Юрий Владимирович Манн. Коллеги выражают искренние соболезнования. О времени и месте прощания будет сообщено позднее», — говорится на сайте.

Юрий Манн родился в Москве 9 июня 1929 года. Он окончил филологический факультет МГУ.

В 1973 году защитил диссертацию «Реализм Гоголя и проблемы гротеска» и получил докторскую степень. Литературовед специализировался на творчестве русского прозаика и драматурга Николая Гоголя. В 2008 году Манн был награжден премией А. М. Шанявского, а в 2009-м — премией Н.В. Гоголя в Италии.