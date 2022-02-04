ПДК химвеществ превышена в сотни раз у теплиц в нижегородском Бору

У теплиц в городе Бор Нижегородской области предельно-допустимая концентрация вредных веществ превышена в сотни раз. Речь идет об объектах тепличного комбината «Нижегородский». Независимую экспертизу заказали жители города. Эксперты проверяли содержание стоков, вытекающих из комбината.

В частности, эксперты провели экспертизу воды в реке Везломе, куда предприятие сливает отходы. В воде нашли повышенную концентрацию меди (в 280 раз больше ПДК), железа (в 21 раз больше ПДК) и нитраты, пишет ИА «НьюсНН» со ссылкой на местных жителей.

Сейчас активисты собирают средства на определение уровня света и шума, которые распространяют теплицы. Это будет снова независимая экспертиза, поскольку Роспотребнадзор и прокуратура во время проверок никаких нарушений не обнаружили.

Между тем жители утверждают, что у них начались проблемы со здоровьем из-за этих теплиц. У многих обострилась астма.