Киев с официальным визитом посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Казалось бы, рядовое событие будней международных отношений. Но нет, в контексте продолжающейся нервозности вокруг Украины и особенно исходя из подписанных двусторонних соглашений, эта встреча заслуживает куда более пристального внимания.

В публичной плоскости основной целью визита турецкого лидера было подписание соглашения о зоне свободной торговли с Украиной, но политическая составляющая в итоге стала доминирующей.

В очередной раз глава Турции обозначил, что воспринимает Украину как стратегического партнера и поддерживает ее территориальную целостность, включая Крым. А во время пресс-конференции по итогам заседания Стратегического совета высокого уровня Реджеп Тайип Эрдоган высказал предложение относительно проведения российско-украинского саммита на территории Турции. Зная позицию официальной Москвы по этому вопросу, подобные приглашения вызывают только недоумение.

Также на переговорах глав государств была подтверждена инициатива по совместному лоббированию Стамбула как новой площадки проведения заседаний Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, хотя этот вариант не согласован с российской стороной и представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, склоняющихся к варианту с Минском.

Знаковыми оказались соглашения, достигнутые между Киевом и Анкарой в сфере военно-технического сотрудничества. Несмотря на продолжающуюся эскалацию ситуации вокруг Украины, страны подписали документы, направленные на развитие конверсии в области выпуска беспилотных летательные аппаратов. Речь идет о строительстве турецкой компанией Baykar Technology завода по производству беспилотников и создании центра по подготовке операторов БПЛА. Причем удивительный факт: планируется, что созданные на Украине дроны будут оснащены моторами компании «Мотор Сич». Из нее, как мы помним, под давлением США были выкинуты китайские инвесторы, и сейчас уже идут судебные разбирательства, в рамках которых сумма исков к Украине превышает $4 млрд.

Отдельно на встрече обсуждалась тема Крыма и крымских татар. Как известно, Турция на официальном уровне считает представителей этого народа своей диаспорой и вовлечена в процессы, связанные с крымско-татарским народом. Только вопрос, почему турецкие лидеры ведут переговоры по этому вопросу с представителями Украины? Ведь подавляющее большинство крымских татар остались на своей исторической родине после восстановления Россией суверенитета над полуостровом.

Закономерно, что на камеры украинский президент благодарил турецкого коллегу за поддержку и активное участие Анкары в «Крымской платформе» и реализацию проектов строительства жилья и защиты прав крымчан. Только почему-то Владимир Зеленский постарался обойти в публичных выступлениях вопрос о создании автономии крымско-татарского народа на территории Херсонской области, хотя это вопрос по сути ключевой для Турции. И теперь, после отъезда гостя ожидается информационная кампания украинской власти по созданию позитивного образа для этого проекта.

Пикантность ситуации заключается в том, что на фоне категорического отказа украинской власти предоставить особый статус для Донбасса (ту же автономию), ей придется объяснять радикально противоположную точку зрения на крымско-татарскую автономию, а зная настойчивость турок, Зеленскому и Ко вряд ли удастся «спрыгнуть» с этой темы.

И еще маленький нюанс, связанный с прошедшими турецко-украинскими переговорами. Видимо, совершенно случайно за два дня до этого страну посетил британский премьер-министр Борис Джонсон. На встречах в Киеве глава правительства королевства обещал всеобъемлющую поддержку Украине, в том числе и от партнеров Великобритании. Но это, конечно, не имеет никакого значения, так как особые отношения Великобритании и Турции можно спокойно отнести к области «высокой» конспирологии.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора