Дело об уклонении от уплаты 120 млн рублей налогов возбудили в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту уклонения строительной фирмой от уплаты налогов в особо крупном размере. В бюджет РФ не были перечислены более 120 млн рублей, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, с октября по декабрь 2017 года в налоговую поступали декларации с заведомо ложными данными о заключении договоров субподряда с другими компаниями. Документы в налоговый орган представляли непосредственно сотрудники стройфирмы, пишет НИА «Самара».

«При этом фактически финансово-хозяйственные отношения между субъектами отсутствовали. В результате указанных противоправных действий в бюджет Российской Федерации не были перечислены налоговые платежи в размере более 120 млн рублей», — объяснили в СК.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере». Ведется расследование.

Ранее 3 февраля сообщалось, что в Орске (Оренбургская область) местного предпринимателя заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 75 млн рублей. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.