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Северный флот провел учение по противовоздушной обороне в Атлантике

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Экипажи отряда боевых кораблей Северного флота провели учение по противовоздушной обороне в Атлантике. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщило Министерство обороны РФ.

«Отряд боевых кораблей Северного флота провел учение по отражению атак средств воздушного нападения условного противника в северо-восточной части Атлантического океана», — говорится в сообщении военного ведомства.

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В учении приняли участие экипажи крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал Касатонов», отметила пресс-служба МО.

По данным ведомства, учение было проведено с помощью компьютерного моделирования тактической обстановки. Корабли флота поразили условного противника в воздухе зенитными огневыми средствами.

Личный состав боевых постов обнаружения, радиоэлектронного и зенитно-огневого поражения отработал выдачу и прием целеуказания, а также условное применение оружия кораблей, передало МО.

Отмечается, что учение прошло в сложных гидрометеорологических условиях, так как в зоне тактических действий был порывистый ветер и волнения моря до 6 баллов.

Днем ранее сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-95 дальней авиации планово пролетели над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также северо-восточной части Атлантического океана. По данным пресс-службы МО, ракетоносцы сопровождали истребители МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

2 февраля сообщалось, что российские военные самолеты пролетели над Атлантикой в рамках учений по поиску и обнаружению подводных лодок.

В январе-феврале текущего года во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.
Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.

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