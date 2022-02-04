Спортивные выходные с «Известиями»

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине

Церемония открытия

Первые предварительные стадии в отдельных видах спорта на ХХIV зимних Олимпийских играх в Пекине уже прошли в среду и четверг, а в пятницу пройдет церемония открытия. Олимпиада в столице Китая состоится в крайне жестких антиковидных условиях, но всё же будет проведена. Хотя в последние месяцы эпидемиологическая обстановка заставляла общественность усомниться в том, что мероприятие избежит переноса или отмены. Уже в субботу начнется активная стадия соревнований и станут известны первые призеры.

4 февраля, 15:00. Национальный стадион (Пекин, Китай). Прямая трансляция на «России 1»

Фигурное катание. Командное первенство

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Соревнования фигуристов традиционно обещают стать одними из самых громких и популярных в рамках Олимпиады. И едва ли не ключевым станет розыгрыш медалей в командном первенстве, который покажет уровень развития вида спорта в странах. Данная дисциплина всего в третий раз представлена в олимпийской программе. В 2014 году в Сочи золото взяла Россия, в 2018-м в Корее она стала второй, уступив Канаде. В Пекине наши считаются главными фаворитами. Уже в ближайшие выходные во многом станет ясно, каковы шансы российской команды на итоговую победу. В пятницу и воскресенье пройдут короткие программы во всех дисциплинах, а в воскресенье утром мужчины откатают произвольную. В понедельник произвольная состоится в остальных видах — тогда и определится победитель.

4 февраля, короткие программы: 4:55, мужчины; 6:35, танцы на льду; 8:15, спортивные пары. Прямая трансляция на Первом канале. 6 февраля: 4:30, женщины, короткая программа; 6:50, мужчины, произвольная программа. Прямая трансляция на «России 1». Столичный дворец спорта (Пекин, Китай)

Лыжные гонки

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vegard GrÃ˜Tt/

В субботу будут разыграны шесть комплектов наград. Первые призеры определятся в лыжных гонках, где пройдет женский скиатлон — смешанная гонка преследования 2x7,5 км. В ней половина дистанции пройдет классическим стилем, а вторая — коньковым после смены лыж. От России выступят бронзовый призер Олимпиады-2018 в эстафете Наталья Непряева, прошлогодний серебряный призер чемпионата мира в эстафете Татьяна Сорина, двукратный бронзовый призер прошлой Олимпиады Юлия Ступак и участница двух чемпионатов мира Анастасия Рыгалина.

Днем позже в аналогичной дисциплине на дистанции 2x15 км пройдут соревнования у мужчин. Год назад чемпионом мира в скиатлоне стала наша главная звезда — четырехкратный призер Олимпиады-2018, двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов. На его счету и серебро в данном виде лыжных гонок на ЧМ-2019. В 2017 году чемпионом мира в скиатлоне становился Сергей Устюгов. В воскресенье оба титулованных россиянина выйдут на трассу в Пекине. Также там выступят трехкратный призер прошлой Олимпиады Денис Спицов и выигравший серебро Игр-2018 в эстафете Алексей Червоткин.

5 февраля, 10:45, женщины. Прямая трансляция на «России 1». 6 февраля, 10:00, мужчины. Прямая трансляция на Первом канале. Национальный лыжный центр (Чжанцзякоу, Китай)

Биатлон. Смешанная эстафета

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В субботу в Пекине стартуют соревнования по биатлону. Первые медали в этом виде спорта разыграют в смешанной эстафете. Россию представят Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Единственный официальный старт в этой дисциплине в текущем сезоне состоялся в начале января на этапе Кубка мира в Оберхофе. Там наши заняли пятое место и сейчас вполне могут улучшить результат.

5 февраля, 12:00. Национальный центр биатлона (Чжанцзякоу, Китай). Прямая трансляция на Первом канале

Конькобежный спорт

Фото: РИА Новости/Денис Костюченко

В выходные стартуют соревнования у конькобежцев. В субботу женщины разыграют медали на дистанции 3000 м. Одной из надежд сборной России считается Наталья Воронина. Ее коронная дисциплина — 5000 м, где она взяла бронзу прошлой Олимпиады и золото чемпионата мира – 2020. Но и на 3000 м ей доводилось дважды занимать третье место на ЧМ в 2019 и 2020 годах. Также нашу страну представят бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2010 года на этой дистанции Елена Сохрякова и молодая призер чемпионатов России Анастасия Григорьева, попавшая в первую десятку в 3000 м по итогам последнего чемпионата Европы.

В воскресенье в дело вступят мужчины, которым предстоит узнать победителя на дистанции 5000 м. У России в этой дисциплине серебро чемпионата Европы – 2018 завоевывал Александр Румянцев, оказавшийся в заявке сборной и сейчас. Также есть молодой Даниил Алдошкин, год назад ставший шестым на ЧМ, и бронзовый призер того мирового первенства на дистанции 5000 м Сергей Трофимов.

5 февраля, 11:30, женщины, 3000 м. 6 февраля, 11:30, мужчины, 5000 м. «Национальный конькобежный овал» (Пекин, Китай). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Арена»

Фристайл. Могул

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

В этом виде спорта российские спортсмены не всегда добиваются успехов, но традиционно считаются претендентами на медали. Не станет исключением и Олимпиада в Пекине. Уже в выходные определятся победители в могуле. В субботу выступят мужчины, где нас представят прошлогодний чемпион мира среди молодежи Никита Андреев и чемпион мира 2019 года среди юниоров Никита Новицкий. В воскресенье в аналогичном розыгрыше у женщин выступят прошлогодняя чемпионка мира среди взрослых Анастасия Смирнова, проигравшая ей и ставшая второй Виктория Лазаренко, серебряный призер Универсиады-2017 Анастасия Первушина, победительница общего зачета Кубка России – 2021 Полина Чудинова. Правда, по итогам прошедших в четверг первых квалификаций лишь Смирнова пробилась в финал. Остальные попытаются это сделать по итогам вторых квалификаций в воскресенье, после которых сразу состоятся финалы.

5 февраля, мужчины: 13:00, вторая квалификация; 14:30, финал 1; 15:05, финал 2; 15:40, финал 3. 6 февраля, женщины: 13:00, вторая квалификация; 14:30, финал 1; 15:05, финал 2; 15:40, финал 3. Стадион «Ваньлун» (Чжанцзякоу, Китай). Прямые трансляции на «Матч! Арена»

Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

За всю историю санного спорта советские и российские спортсмены лишь один раз брали олимпийское золото в этом виде. Не исключено, что в Пекине наши поборются если не за победу, то за медали. Первая попытка представится уже в выходные в соревнованиях одиночек. Двукратный обладатель Кубка мира Роман Репилов трижды выигрывал чемпионат мира в этой дисциплине. А первым нашим победителем ЧМ в одноместных санях стал в 2015 году Семен Павличенко, который также выступит на предстоящей Олимпиаде.

5 февраля: 14:10, 1-я попытка; 15:50, 2-я попытка. 6 февраля: 14:30, 3-я попытка; 16:15, 4-я попытка. Национальный санно-бобслейный центр (Яньцин, Китай). Прямые трансляции на «Матч! Игра»

Кроме Олимпиады

Мини-футбол. Чемпионат Европы

Фото: UEFA/uefa.com

Полуфиналы. Украина–Россия, Португалия–Испания. Матч за третье место, финал

С 2014 года России и Украине почти не доводилось играть друг с другом на уровне сборных на крупных турнирах. И вот в пятницу они сойдутся в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. В случае победы наша команда в четвертый раз за последние десять лет выйдет в финал Евро и обеспечит себе пятое подряд попадание в призеры турнира. Во втором полуфинале в тот же пятничный вечер сойдутся Португалия и Испания. Матч за третье место и финал пройдут в воскресенье.

4 февраля: 19:00, Украина–Россия; 22:00, Португалия–Испания. 6 февраля: 16:30, матч за третье место; 19:30, финал. Стадион «Зиго Дом» (Амстердам, Нидерланды). Прямые трансляции на «Матч! Игра»

Волейбол. Мужчины. Чемпионат России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Суперлига. «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск)

До конца регулярного мужского волейбольного чемпионата России осталось чуть больше десяти туров. И один из ключевых матчей состоится в субботу, когда встретятся победители двух предыдущих сезонов Суперлиги. Московское «Динамо» примет на своей площадке новосибирский «Локомотив». Эти команды идут сейчас в первой тройке турнирной таблицы, и победитель получит шанс догнать лидирующий казанский «Зенит».

5 февраля, 18:00. Волейбольная арена «Динамо» (Москва). Прямая трансляция на «Матч! Страна» и «Матч! Планета»

Гандбол. Женщины. Лига чемпионов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Ференцварош» — «Ростов-Дон», ЦСКА–«Дьор»

Чуть больше двух недель осталось до окончания группового этапа женской гандбольной Лиги чемпионов. Оба российских клуба уже почти решили свои задачи. «Ростов-Дон» уже точно выступит в дополнительном раунде плей-офф, но сейчас идет на втором месте, которое обеспечивает прямое попадание в четвертьфинал. За три тура до конца команда опережает своих двух преследователей французский «Брест» и венгерский «Ференцварош» на два очка. С «Ференцварошем» дончанам играть на выезде в субботу. В случае победы они станут почти недосягаемыми в борьбе за вторую строчку. В воскресенье дома сыграет с лидером своей группы московский ЦСКА. Армейской команде осталось добиться одной победы, чтобы остаться в первой шестерке и попасть в дополнительный раунд. Но есть у столичного коллектива шанс и добраться до второго места с прямым выходом в четвертьфинал, поэтому клубу желательно победить во всех трех оставшихся матчах.

5 февраля, 18:00, «Эрд Арена» (Эрд, Венгрия). 6 февраля, 18:00, волейбольная арена «Динамо» (Москва). Прямые трансляции на «Матч! Игра»

Футбол. Кубок Африканских наций

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Матч за третье место. Буркина-Фасо — Камерун. Финал. Сенегал — Египет

Первый в 2022 году крупный футбольный турнир подходит к концу. Как обычно, Кубок Африки оказался богат на сенсации. Главной из них стал выход в полуфинал сборной Буркина-Фасо, которой в субботу предстоит побороться за бронзовые медали. В матче за третье место она встретится с одним из фаворитов турнира — Камеруном. В намеченном на воскресенье финале поклонников футбола ждет противостояние двух топовых сборных континента — Сенегала и Египта.

5 февраля, 22:00, матч за третье место, стадион «Стад Ахмаду Ахиджо» (Яунде, Камерун). 6 февраля, 22:00, финал, стадион «Пауля Бийя» (Яунде, Камерун). Прямые трансляции на «Okko Спорт».